Lester vuelve a declarar la guerra a Marta Peñate: "Está mal psicológicamente"

Lester y Marta fueron novios durante once años

Marta Peñate abandonó el pisito de 'Solos' e irrumpió en plató con el pijama puesto

Lester y Patri anunciaron en 'El debate de las tentaciones' que van a ser padres. "Nos da igual que sea niño o niña, mientras venga sano. Nadie daba un duro por nosotros pero al final los hechos lo han demostrado todo", aseguró el canario.

Marta Peñate, quien se encontraba en el pisito de 'Solos' junto a Noel Bayarri, no daba crédito a la noticia. "Que me pongan un ginecólogo en directo, que me enseñen la ecografía", pedía la exconcursante de 'Gran Hermano 16'. El programa confirmó que el embarazo de Patri era real y la ex de Lester irrumpió en el plató en pijama, pantuflas y albornoz.

"De entrada creía que era mentira porque en septiembre utilizaron la misma táctica, él me comentó que ella se lo estaba inventado. No pasa nada porque son pinocho y pinocha. Fuera de bromas, yo estoy en un momento súper feliz de mi vida y les deseo lo mejor, es un bebé. Que le den estabilidad y que lo cuiden, creo que es muy pronto pero yo no soy quien para decir cómo ni cuándo. Yo puedo ser la madrina. El bebé se puede llamar Martina o Anacleto", bromeaba Marta.

Tras interpretar incluso un baile para dar la enhorabuena a la pareja, Marta volvió al pisito con el extronista.

Lester cree que a Marta le afectó mucho la noticia

Ahora, Lester ha colgado en Instagram una serie de stories en los que opina del comportamiento de la que fuera su novia durante once años.

"Me chocó bastante la actitud de Marta. Todos la conocemos, le encanta el show y el drama pero esta vez estaba diferente. Estaba demasiado sobreactuada, nerviosa, estaba sudando... Creo que le afectó bastante por mucho que haya querido disimular", comenzaba diciendo el exparticipante de 'La isla de las tentaciones 2'.

"Le ha dolido, a lo mejor en su posición yo estaría igual, es algo que te choca porque estuvimos mucho tiempo juntos. La veo psicológicamente mal, los realities no le están haciendo ningún favor, no es la persona que estamos viendo, no es así y cuando se encuentre a si misma va a necesitar ayuda piscológica", explica.