¡Bombazo! Lester Duque y Patricia Pérez anuncian que van a ser padres: "No ha sido esperado"

Sandra Barneda ha comenzado 'El debate' de 'La isla de las tentaciones 3' anunciado que al final de la noche daría una gran noticia. La presentadora ha desvelado que una de las parejas del reality va a tener un bebé. Se trata de Lester Duque y Patricia Pérez, que muy felices han visitado el plató para contar ellos mismos cómo se encuentran.

"No lo he pasado muy bien, he tenido muchos nervios, vómitos, nauseas…además tengo a mi familia lejos", ha contado la exparticipante. "Nos da igual que sea niño o niña, mientras venga sano. Nadie daba un duro por nosotros pero al final los hechos lo han demostrado todo", ha añadido Lester. "No ha sido buscado".

Marta Peñate, que se encontraba en el pisito de 'Solos' junto a Noel Bayarri, no daba crédito a la noticia. "A ver Sandra no me lo creo, a mí me ponen en directo al ginecólogo o no me lo creo", ha asegurado. ¿Te acabas de despertar o qué?", le ha preguntado Lester a su ex.

"No, es que como sabía la noticia que se venía y me la repela no me voy a maquillar para ti, ni para tu mierda de noticia. Mírate tú que tienes la cara hinchada, que te la veo y flipo. Sigue comiendo bien que ahora te vienen muchas bocas que alimentar. ¿Este embarazo es de verdad o es cómo el de septiembre? La ecografía, enseñadla", ha respondido la exconcursante de 'Gran Hermano 16'.

"Te la mandamos a la casa, te dejamos que nos ayudes a elegir nombre y que vengas al bautizo", se han reído ellos.

Marta irrumpe en el plató de 'El debate' en pijama y albornoz

Aprovechado su estancia en el pisito de 'Solos', Marta ha decidido hacer una visita a plató. La de las Palmas se ha presentado frente a su ex y su nueva novia en pijama, albornoz, pantuflas y sin maquillar.