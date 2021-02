Rubén amenaza con enseñar un presunto mensaje que le mandó Fani hace unos meses

Fani niega que haya escrito a Rubén y, al ser pillada, alegó que se había tratado de un malentendido

El soltero ha contado la razón por la que la dejó plantada en 'La isla de las tentaciones 1'

Rubén Sánchez desveló en su llegada a 'La isla de las tentaciones 3' como nuevo soltero el motivo por el que dejó plantada a Fani Carbajo en 'La isla de las tentaciones 1'. Él le había comentado a las chicas delante de Sandra Barneda que "la historia al final no funcionó", pero después se explayó cuando pensaba que no les estaban grabando.

En 'El debate de las tentaciones' pudimos ver la confesión completa de Rubén, que desveló qué motivos le llevaron a decir finalmente que "no" a irse con Fani de la isla después de haberle sido ella infiel a Christofer con él.

"Si no hubiera hablado así de Christofer... Yo no lo veía venir porque aquí vienes y te montas en un globo. Luego aterrizas y vuelves a la realidad. Si tú vives la experiencia, te encuentras a ti mismo. Es todo. Si aunque lo hubiera dejado con su pareja, hubiera demostrado valores y educación, para delante. Pero después de los últimos cuatro días... Yo sé lo que me ha dicho cuando no se grababa", argumentó Rubén.

Fani estalla y sale a la luz un presunto acercamiento con el soltero

En 'El debate de las tentaciones' Fani retó a Rubén a contar qué cosas había dicho supuestamente de Christofer. Pero Kiko Matamoros intervino contando otra información que ha podido comprometerla seriamente. Al parecer, Fani habría escrito un mensaje a Rubén.

Ella lo negó rotundamente pero cuando el colaborador dijo que tenía las pruebas, se justificó diciendo que le había escrito "por error" pensando que era otro Rubén y por eso había borrado el mensaje después.

Rubén arremete contra Fani y enseña la prueba de que ella le escribió

Las palabras de Fani no han pasado desapercibidas por Rubén, que contestó a través de las redes sociales. "Fani, personajillo reventado. No sabes lo bien que me lo estás poniendo, qué fácil me lo estas poniendo", declaró a través de un story de Instagram. Además, Rubén demostraba que Fani le había escrito y amenaza con revelar qué es lo que le escribió.

La reacción de Fani al ver a Rubén en 'La isla de las tentaciones 3'

La tensión entre Rubén y Fani es evidente. A pesar de que en alguna ocasión parecían haber dejado todo atrás, vuelven a estar a la gresca. Cuando Fani se enteró de que Rubén volvería a participar en 'La isla de las tentaciones' en su tercera edición, le criticó y le tachó de "hipócrita".