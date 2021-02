Aún así, el soltero iba a por todas. "Volvemos de nuevo y espero que me reciban de una manera acogedora. Muy contento de volver a mi villa y de pasar hacer pasar buenos momentos a la gente", declaraba antes de conocer a los solteros y a las participantes.

Rubén tiene 'feeling' a primera vista con Lara

Rubén tuvo el recibimiento que esperaba. Las chicas se quedaron alucinando con su entrada, eso sí. No esperaban que un antiguo concursante volviese a la isla dispuesto a conquistarlas. De todas ellas Rubén señaló a Lola y Lara como las chicas que más le habían gustado a primera vista. Y tal parece que Lara también se fijó en él porque acto seguido le dio una cita para conocerle más.

Rubén se sincera en la isla: ¿por qué dejó plantada a Fani?

La entrada de Rubén también nos dejó otro momentazo. ¡Por fin sabemos el motivo real por el que el soltero no quiso marcharse con Fani en la primera edición! Rubén, cuando creía que las cámaras no estaban grabando, se sinceró con todos acerca de la razón por la que no quiso tener nada con ella una vez finalizó el reality.