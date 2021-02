Las primeras hogueras de la tercera edición de ‘La isla de las tentaciones’ tuvieron una consecuencia insólita en Villa Playa, la casa de los chicos: después de no ver ningún tipo de imagen de Lucía (Sandra Barneda le dijo que no tenía imágenes de su chica), Manuel decidió soltarse la coleta y se besó, no sólo con una de las tentadoras, ¡sino con dos en la misma noche!