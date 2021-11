Las parejas van a convivir en sus villas paradisiacas con 10 solteros y solteras, pero también con otra compañera que no es bienvenida para muchos de ellos: la luz de la tentación . La alarma que suena cuando alguna de las parejas supera los límites da mucha información, pero hay quien preferiría que no existiera para disfrutar de la estancia de forma más tranquila. Por primera vez en ‘La isla de las tentaciones’, las parejas podrán decidir si quieren activar la luz de la tentación o prefieren que permanezca apagada.

Sandra Barneda les dio a Josué, Alejandro, Nico y Darío la opción de apagar la luz de la tentación. Ellos no lo dudaron: prefieren que no esté activa para disfrutar al máximo de la experiencia en Villa Playa sin preocuparse por lo que ocurra en Villa Paraíso, donde sus novias conviven con 10 solteros.

Sandra Barneda les preguntó a las chicas cómo pensaban que se encontraban sus parejas. Zoe dijo que creía que Josué estaba bien y que se iba a dejar llevar. Sandra asintió: según su visión, el extronista tiene pinta de que se lo va a pasar muy bien en su villa. A Zoe no le hizo ninguna gracia su valoración y contestó, con contundencia: "Considero que aquí nadie tiene que opinar de nadie en ese aspecto porque Josué es una persona fiel, me quiere”. Su compañera respondió: “Por supuesto, yo no lo conozco”.