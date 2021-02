Disfruta de las imágenes inéditas de 'La isla de las tentaciones'

Hugo, Diego, Manuel, Jesús y Raúl ya se han enfrentado a su primera hoguera. Tras ver las primeras imágenes de sus novias en Villla Montaña y escuchar tres veces la luz de la tentación, los chicos se reunieron con Sandra Barneda frente al fuego para descubrir quienes habían sido las que la habían hecho sonar.

Raúl no se preocupó al ver la cita de Claudia con Toni. Sin embargo, se decepcionó mucho al escuchar que ella decía que estaba muy "tranquilita" por lo que estuviera haciendo él. "Mejor que no esté rayada. Si no está preocupada, es que igual se está dando cuenta de que no siente tanto por mí, no sé. Ella está viviendo su experiencia y yo la mía. Pero bueno, yo me estoy rayando por lo que está haciendo ella", argumentó.

El programa decidió que Manuel no debía ver las imágenes de Lucía, algo que no le hizo ninguna gracia al de Cádiz. "Yo hasta que no vea nada voy a intentar confiar en ella. Dicen que ojos que no ven, corazón que no siente. Me ha descolocado un poco. Me ha sentado mal y ahora mismo estoy que no estoy. Por un lado pienso en si ha hecho algo; por otro que igual no lo ha hecho. Son contradicciones que uno se forma en la mente", dijo bastante molesto.

Hugo no encontró nada extraño en las imágenes de Lara, pero el exconcursante de 'Gran Hermano' está preocupado por las veces que ha fallado a su novia. "Lo he visto, sinceramente, no me preocupa. No veo en Lara una mirada de complicidad o la mirada que me ponía la primera vez que la vi en una discoteca. Creo que puede coincidir en gusto con el chico pero creo que no le gusta", confesó.

A Jesús no le hizo falta más de una hoguera para poner fin a su relación con Marina. Tras ver el tonteo de su novia con Isaac, estalló. "Para mí esto es un antes y un después, literalmente. No voy a llorar porque ni se lo merece. Por dentro hay un puñal hundido pero no se lo merece. No se merece de mi nada. ¿Tú sabes lo que significa la palabra 'nada'? Si quiere que la busque en la Real Academia Española: nada. Es una falta de respeto para mí, para mi familia, su familia y para una cosa que ha construido cinco años y se ha esfumado en dos días", brotaba.

