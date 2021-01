Los chicos se enfrentaron a su primera hoguera tras escuchar tres veces la luz de la tentación

Raúl y Hugo están muy tranquilos después de ver los vídeos de sus novias

El programa decidió no enseñar ninguna imagen a Manuel

Sandra Barneda sorprendió a los chicos en mitad de la noche y les entregó una tablet en al que pudieron ver las imágenes de sus novias en la otra villa. Tras ver los vídeos, Hugo, Diego, Jesús, Manuel y Raúl se quedaron en shock con facilidad con la que las chicas se habían integrado con los solteros.

Por si fuera poco, la luz de tentación se activo tres veces durante la noche volviendo locos a los participantes, que no dejaban de especular quién habría podido sobrepasar los límites.

Para resolver sus dudas, los chicos se enfrentaron a su primera hoguera, que tuvo consecuencias fatales para algunos de ellos. Tras su encuentro frente al fuego con la presentadora, nos cuentan en exclusiva cómo se sintieron:

"Después de mi primera hoguera estoy rayado pero más que por mí por mis compañeros porque a Jesús le hizo cosas su novia que si estuviera enamorada no habría hecho. Por mi parte estoy tranquilo. Creo que al menos, Javi, con el que tuvo la cita Lara no le gusta nada, es con lo que me quedo. A ver si la próxima hoguera es un poquito menos fuerte", explica Hugo bastante tranquilo.

"Al no ver imágenes de Lucía estoy un poco inseguro pero la verdad es que como ella ha confiado tanto en mí y me ha dado tantas oportunidades, hasta que no vea una imagen negativa de ella voy a seguir confiando hasta el final. Ahora mismo lo que siento son nervios y muchas emociones juntas, para eso estamos aquí. Es una experiencia muy intensa e intentaré vivirla con el corazón", contaba Manuel algo decepcionado tras no ver vídeos de su novia.

"La verdad que yo personalmente estoy bastante contento. Claudia se lo ha pasado bastante bien pero me está respetando, igual que yo a ella. Ha sido una noche dura porque a Jesús les ha tocado ver cosas que no le hubiera gustado. Vamos a estar todos juntos y vamos a apoyarlos", decía por su parte Raúl.

La fatídica hoguera de Jesús