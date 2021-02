Marina no se cree a Stefany y Lara no ve química entre Hugo y Susan: "Eso no tiene futuro ninguno"

Jesús ha caído en la tentación con Stefany, pero Marina no termina de creerse a la soltera

"Jesús no es la persona que quiero para mi vida", asegura la participante

Lara ha aprendido a controlar sus celos en elprograma

Marina ha asegurado en su tercera hoguera, que Jesús no es la persona con la que quiere pasar el resto de su vida: "Llevo años con él, por no hacerle daño he seguido con él. Me cohibía muchísimo, no ve la vida de la misma manera que yo. No voy a decir ninguna palabra mala de él porque lo quiero muchísimo y ha sido una persona muy importante para mi familia y para mí".

Además, la sevillana no cree que entre su novio y Stefany pueda surgir nada verdadero. "A esa chavala no le gusta mi novio, se le nota en la cara. Yo cuando tengo las citas con Isaac es otro mundo, otro color. Me siento súper tranquila porque eso no tiene futuro ninguno. Que haga lo que quiera, yo no me lo creo", ha comentado.

Por otro lado, Lara asegura que el reality le está ayudando a controlar sus celos. "Yo veo esto en la primera hoguera y me entra rabia, ahora sé que no pasa nada porque yo en la villa también estoy con chicos a solas. El programa me está cambiando, antes era muy celosa, no me ponía en el lugar de la otra persona. Ahora me doy cuenta de que no pasa nada. Él está siendo él mismo", ha explicado.

"Hugo y yo tenemos muchísimos defectos y en la relación también, sé que nos queremos mucho. Igual no acabamos juntos pero amor sé que va a haber siempre. Me siento tranquila, Hugo se lo está pasando bien y no hay nada de malo en ello. Espero que acabemos juntos y fuertes", ha comentado.

La hoguera de Jesús

Jesús no daba crédito al ver las imágenes de Marina durmiendo con Isaac. Ademas, al sevillano le ha sentado fatal escuchar a Marina decir que no sabe qué pensará su madre cuando vea las imágenes de Jesús. "Cuando la madre mire esto a ver quién es el guarrón. Porque yo imágenes así no tengo. He estado viendo este video y pensando lo otro, pero venía tan mentalizado que cuando la estoy viendo digo 'Joder, Jesus te está fallando al máximo nivel'. Algunos son de llorar y yo soy de nervio y de tirar para delante", ha confesado.

Hugo llora al descubrir que no tiene imágenes