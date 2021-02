Manuel no entiende los altibajos de Lucía, su pareja a la que le ha sido infiel

Lucía se dio un pico con Carlos, uno de los solteros, en una fiesta: para Manuel, es lo mismo que ha hecho él con Fiama y Stefany

Lucía y Manuel, más distanciados que nunca tras su noviazgo de tres años

Manuel se ha enfrentado a su tercera hoguera en 'La isla de las tentaciones 3'. El gaditano preveía que iba a ver imágenes de la reacción de su novia Lucía a su infidelidad con Fiama y Stefany. Sin embargo, Manuel cree que está siendo honesto con lo que siente. Y es que cada vez está más y más a gusto con Fiama, con quien parece tener una relación dentro de Villa Playa.

"Me siento mal por el daño que puedo provocar a Lucía pero no voy a dejar de hacerlo porque haciéndolo me siento bien. Tendré que dar la cara para dar explicaciones pero el día que me tenga que poner delante de ella le hablaré con el corazón", le decía a Sandra Barneda antes de empezar el visionado.

Pero las primeras imágenes impactaban a Manuel porque veía a Lucía totalmente entregada en una fiesta. "Ya no soy la princesita de la villa. Soy el p**** verbenero", anunciaba su novia. Manuel se reía ante el comentario y al final acababa confesando que prefería verla así que hundida. De hecho, llegaba a sentirse liberado. "No es mi novia de tres años y medio. Viendo ya que no le ha dolido como yo esperaba, voy a seguir haciendo lo que a mí me dé la gana", declaraba.

Manuel tampoco esperó ver que Lucía se había besado con Carlos, uno de los solteros. Pero intuía que había sido por venganza. Para él, 'La isla de las tentaciones 3' se ha convertido "en un partido de tenis" en el que cada uno está intentando superar al otro. Pero había otras imágenes que Manuel también debía ver: las de los sobrecogedores llantos de Lucía por lo que está pasando. La otra cara de la moneda en esta experiencia de la gaditana en el paraíso.

Pero parece ser que las lágrimas de Lucía no hicieron mella en Manuel. "Creo que con su actitud se contradice. Las imágenes anteriores comiéndose la boca con uno... y le da el bajonazo después. No antes. Ya lo has hecho igual que yo, prima. Si estás enamorado no te comes la boca con un tío. Yo creo que se ha contradicho ella sola", argumentaba el de Puerto Real.