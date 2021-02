Porque se adelantó nada más ver que Lola se había distanciado de Simone, el soltero italiano con el que más 'feeling' había tenido. Además, no pudo tolerar ver a su novia llorar por toda la situación. "Está cansada y eso de verdad denota que ha sido una locura. Lo mío es peor que yo me he liado con una chica. Ella empezó con un feeling que para lo que habíamos hablado antes de entrar se iba de madre. Ella ha desconectado del mundo exterior. Se ha olvidado de mi, de dónde está, de todo (...) Yo también he cometido un error que no me arrepiento pero también me he liado con una chica. Yo tengo un debate interno de si perdonar o no", le contaba Diego a Sandra Barneda.