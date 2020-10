Mayka se viene abajo en la hoguera: "Vine aquí a arreglar mi relación, no a romperla"

Pero Mayka se ha emocionado porque, al verle en el vídeo, es consciente de que le echa de menos: “Me da pena porque le quería mucho. Siento que ya no puedo volver atrás. Empiezo a conocer a Óscar y todo de él me gusta, me estoy dejando llevar, Me está dando lo que él no me daba, pero no quiero hacerle daño. No le he dejado de querer”.