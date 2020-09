El juego de 'verdad o atrevimiento' sube la temperatura en la piscina de los chicos

La primera noche tras la separación de las parejas en 'La isla de las tentaciones 2' fue muy distinta en Villa Montaña y Villa Playa. Por un lado, las chicas no dejaron de darle vueltas a lo que había sucedido antes de decir adiós a sus novios y no verles hasta la hoguera final.

Marta no paraba de llorar recordando que Lester le dio la primera cita a la chica con la que había discutido ella. "Mi confianza hacia Lester es nula. ¿Cómo le vas a poner el collar a alguien con la que he discutido de entrada? He llorado porque no quiero que conozca a esta chica. Él sabia que nuestra relación antes de venir aquí estaba mal", confesaba la canaria.