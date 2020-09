El enfrentamiento en directo entre la madre de Melyssa y la tía de Tom: "Mi sobrino no es un machista"

Ante sus palabras, la tía de Tom, Nathalie Brusse, entró por teléfono para desmentirla en lo que ha sido un encontronazo en el programa: "Me parece feo que la madre de Melyssa hable así de mi sobrino. Yo nunca hablaría mal. Los dos han decidido ir a 'La isla de las tentaciones' y no ha pasado nada. No sé por qué se pone a Tom de machista. Melissa no ha dejado todo para irse a Marrakech. Ella estaba en MyHyV, se enamoraron y se mudaron porque Tom tiene sus negocios en Marruecos", defendía.