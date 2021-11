Nagore Robles comenta 'El Debate de las Tentaciones' a golpe de tuit

En 'El Debate de las Tentaciones', los seguidores en redes sociales se han dado cuenta de una ausencia que no podían dejar de comentar. Esta noche Nagore Robles no estaba en el plató comentando todo lo que ocurre en las Villas. Pero tanto la han reclamado sus seguidores, que la presentadora de 'Sobreviviré' no ha dudado en ponerse a comentar el programa como si estuviese sentada en el plató.