La 'princesa de La isla de las tentaciones' participó en la primera temporada del programa junto a su novio, Ismael. Finalmente cayó en la tentación al conocer a Óscar y se marchó del paraíso con él. La cosa no cuajó después.

Ahora Andrea llega como soltera y dispuesta a volver a encontrar el amor. "El año pasado arrasé con todo. Dejé a Ismael porque me enamoré de Óscar pero no salió bien y por eso estoy aquí. Tengo ganas de volver a enamorarme y además no hay mejor tentación que alguien que ya ha caído en ella", decía al presentarse.