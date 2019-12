‘La isla de las tentaciones’, primer gran formato de entretenimiento de la televisión transversal de Mediaset España en 2020

Mónica Naranjo compone e interpreta ‘Temptations’

Mónica Naranjo se ha mostrado “muy ilusionada por la oportunidad que me han brindado Mediaset España y Banijay de componer el tema musical central de ‘La isla de las tentaciones’. Me resultó curioso, además, que Banijay quisiera tener la posibilidad de usar la canción en las versiones del formato en otros países, lo que requería crear un tema más abierto musicalmente hablando y componerlo en inglés. Estuve varios meses dándole vueltas y no fue sencillo, porque tuve que dar un giro bastante brusco a lo que eran mis últimas piezas, pero al final estoy muy contenta con el resultado. Fue muy graciosa la primera vez que lo escucharon tanto el equipo de Mediaset España como el de Cuarzo Producciones. Dijeron que ‘no parecía Mónica’. Ahí me di cuenta de que había conseguido lo que quería”.