La reacción de los chicos en la hoguera y otros momentazos incendian las redes: los mejores memes

El programa ha comenzado con la hoguera de los chicos . Ellos han podido ver cómo están viviendo sus parejas los primeros días en la villa. Alejandro , que asegura que tiene mucho miedo de perder a Tania , y ha afirmado estar "tranquilo" con las imágenes de su novia y, aunque hay palabras que no le han gustado, tiene mucha fe en la pareja.

Josué ha podido ver a Zoe y han provocado sus celos, aunque cree que ella no ha cruzado la línea. Nico no ha tenido imágenes de Gal·la por decisión del programa. Darío ha destacado lo guapa que ha visto a Sandra, aunque ha habido comentarios de ella que no ha entendido. Y Álvaro ha sido el más afectado, al ver las imágenes de Rosario con Suso ha roto a llorar y tras su sofoco, los chicos han terminado activando la luz de la tentación.