Stefany se derrumba tras su tenso enfrentamiento con Jennifer: "Estás rabiosa porque eres el plan B"

Stefany no puede más. Está cansada de que sobre ella caigan multitud de críticas por haber besado a Manuel y después a Jesús. Aunque ella lo ha intentado dejar al margen, de vez en cuando hay quien se lo recuerda y la soltera en esta ocasión no ha podido más.

Estaba Stefany diciéndole a Manuel en una de las fiestas que había cogido cariño a todos los habitantes de Villa Playa cuando él lo ponía en duda. "A ver tú me la has liado parda pero os he cogido cariño a todos", volvía a asegurar la soltera. Jennifer, que estaba en la conversación, intervino para lanzar una 'pullita': "No. Tú se la has liado parda a él. Porque no vas ni para allá ni para acá, vas para todos los lados", le soltó. 2

Stefany se lo tomó muy mal. "Venga chavala, cállate si no sabes, tía. No tienes ni p*** idea así que cállate la boca. Desde el primer momento le di el collar a Jesús. Jesús no me dio la cita a mí, Manu sí", le dijo de muy malas maneras. Jennifer no paró y la tildó de 'plan B'. "Eres una rabiosa porque tú si que eres el plan B, guapa", le decía en referencia a la cita que le había dado Diego pero por no poder dársela a Carla al ser la soltera vetada.