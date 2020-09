El 'zasca' subido de tono de Carlos Sobera a Suso y Raquel: "Si queréis os preparo una habitación"

Los problemas de Marta y Lester antes del programa

Esta noche hemos visto un avance de la primera hoguera, en la que Marta se derrumba por completo al ver unas imágenes que no le gustan nada de su novio. La periodista brota en medio de la playa y se va maldiciendo a su pareja de 11 años: “Qué heavy, qué canalla. Es un mentiroso, ya me esperaba todo de él. Quiero ir a su casa por favor. Quiero hablar con él. Me siento engañada, me siento de todo. Vete a saber los fiestones que se ha montado en mi casa, pagada por mí y por mí madre la casa. Yo se lo he dado todo. Toda mi vida, mi Universidad, mi todo", ha maldecido hecha un mar de lágrimas.