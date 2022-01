Tania se quedó muy sorprendida, pero no fue hasta más avanzada la hoguera cuando todo salió a la luz. Alejandro reconoció que no había tenido la cita final y que no se había liado con ninguna de las chicas. Su novia no entendía por qué había dicho esa mentira y él se excusó diciendo que quería que ella viera lo que se sentía cuando crees que has perdido a la persona que quieres.