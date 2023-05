‘Tentaciones After Show’ ha tenido acceso a unas imágenes inéditas grabadas durante la publicidad en la que vemos a dos personas que han acabado entre lágrimas tras discutir con la novia de Adrián: son Keyla y Laura. Al verlas, la reacción de Naomi fue echarse a reír: “Llorando ahí las dos juntas (…) Que no se metan con quien no se tienen que meter si luego van a salir llorando, así lo digo”.