Inédito | Naomi y Laura estallan contra Elena por su actitud en Villa Paraíso: “Es muy egoísta, no es la protagonista”

Miguel de Hoyos se acercó a las chicas para ver qué ocurría y ellas se lo contaron con detalle. “Nosotras venimos un poco quemadas porque Elena está todo el día hablando de David, que me parece supernormal. Hoy he estado yo fatal porque anoche me pusieron los cuernos y no has tenido ningún momento de ‘vale, ahora es tu momento, vamos a apoyarte a ti’. No, ella viene y ‘pero tía, es que David…’. No me calientes la p*** cabeza que me acaban de poner los cuernos”, afirmó.