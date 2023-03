'La luz de la tentación' de color azul sonaba en Villa Paraíso tras la caída en la tentación de Naomi con Napoli . Y si bien los habitantes de la villa no pueden saber con certeza de qué chica se trataba, todos afirmaban que la azul correspondía a Naomi. Adrián no pudo evitar su cara de decepción y angustia. Con ello, Keyla Suárez , soltera con la que Adrián se besó , se vino abajo notando las dudas del participante. Descubre con estas 'Tentaciones inéditas' la conversación que Adrián y Keyla tuvieron después.

Adrián sabía que Naomi podía reaccionar como un torbellino al ver en la hoguera su beso con Keyla. Lo cierto es que su novia decidió en ese momento no cortarse tanto con Napoli, el soltero italiano con el que tanto había resistido una fuerte atracción sexual. Para Naomi, que Adrián hubiese caído en la tentación era una falta de respeto que ella ya no tenía por qué corresponder.

"Yo me siento mal por Adri. Hubo un momento en el que me sentí culpable porque él estuviera así. También hay un momento en el que me siento mal por mí misma porque también tengo sentimientos. Me hierve la sangre porque también me vienen las inseguridades con las que vine aquí pero también entiendo que es parte de la fase que está pasando y yo sé que realmente no se arrepiente", ha reflexionado la soltera en estas 'Tentaciones inéditas'.