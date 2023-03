Inédito | Elena desvela la conversación que tuvo con María tras su 'hoguera de confrontación' con David: "Me he desahogado"

Pero antes de abandonar la zona de la hoguera, el Ken se mostró muy afectado por todo lo que había ocurrido y rompió a llorar. “Estoy jod***. Me da pena haberle hecho daño así también, al irme contigo. Muchísimo daño. Me ha dicho que me seguía queriendo, pero también que gracias por quitarse un peso de encima. Estoy súper rallado”, le decía a María.

"Me ha pedido perdón cuando ha visto las imágenes de mi desmayo, pero ha sido un falso", explicaba Elena refiriéndose a su ya expareja. Además, contaba la conversación que había tenido con María: "Le he dado las gracias por quitarme un peso de encima. me he desahogado y por eso estoy tan feliz".