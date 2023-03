Los chicos no lograron desactivar la luz de la tentación cuando Sandra Barneda les dio la oportunidad, por lo que cada vez que suena les deja muy tocados. Adrián cree que la alarma azul le corresponde a Naomi y cuando se encendió le dio un gran bajón. Pero en lugar de quedarse llorando, decidió dejarse llevar y volver a caer en la tentación con Keyla.

Tras besarse con ella, los dos se quedaron en su habitación a solas y Adrián le contó a su tentadora favorita cómo se sentía. “Sinceramente, lo he hecho porque estaba otra vez en la mierda y he dicho seguro que esto me sube para arriba”, comentó.

Tras una breve conversación, los dos volvieron a dejarse llevar y a juguetear en la cama. Adrián se siente mejor cuando está con Keyla y puede olvidarse un poco de lo que está ocurriendo en Villa Paraíso entre Naomi y Napoli.

La mentira de Adrián que molesta a Keyla

Adrián y Keyla se dejaron llevar bajo las sábanas y, al día siguiente, él asintió cuando sus compañeras le preguntaron si habían llegado “más allá”. Dio a entender que habían mantenido relaciones sexuales, pero al parecer no habría sido así, lo que provocó un tremendo enfado en la soltera. “Preguntaron si lo hicimos y tú dijiste que sí, textualmente. Y tú y yo estuvimos ahí debajo y no pasó nada más que estar besándonos. No mientas y no digas más cosas de las que no fueron, porque lo máximo que me agarraste fue el culo. Me parece súper injusto por tu parte que hayas dado a entender algo que no ha pasado”, le espetó.