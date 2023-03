Los dos pasaron su noche más ardiente en ‘La isla de las tentaciones’ . El problema vino al día siguiente, cuando la versión que dieron los dos sobre lo ocurrido no coincidía . Según la tentadora, no había pasado nada fuera de lo normal entre ellos. Pero cuando Adrián habló con sus compañeras, les dio a entender que habían mantenido relaciones sexuales.

A Alejandro y a Manuel se lo contó cuando estaban en las tumbonas de la piscina: “Anoche Keyla se vino a mi cuarto, estuvimos ahí, fuimos a más… Estamos ahí, yo en pelotas, empalmado. Y me agobié y me supo mal por ella . Estuvimos ahí un minuto”, les explicó.

Tras la bronca, Adrián fue al salón, donde estaban sus compañeros, y dio una nueva versión de los hechos: “Ayer con Keyla no pasó nada más allá de lo que ha pasado otras veces. No he sido claro por el hecho de que me he confundido”, explicó. Ella le ha agradecido la aclaración, pero ha aseguró que sería “un punto de inflexión en su relación”.