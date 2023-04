"¿Tú te acuerdas de cuando nos dimos nuestro primer beso?", se preguntaba Álex. Yaiza le respondió que perfectamente y le recordó que había sido él quien se lo había dado. No obstante, el participante de 'La isla de las tentaciones' le dijo que él había notado que ella se moría de ganas. "No me arrepiento. Fue el comienzo de nuestra historia", aseguró Álex. ¡Y no solo eso!