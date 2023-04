Avance inédito | Manuel reacciona al escuchar el mensaje de Miriam delante de Lydia: "Se me ha removido todo"

Lydia y Manuel se explican ante Sandra Barneda sobre lo que han vivido después de las hogueras finales y de su paso por 'La isla de las tentaciones' y todo lo que allí sucedió. Además, reciben el mensaje de la tentadora Miriam.

Manuel echa la vista atrás y cree que las maneras de dejarse llevar con Miriam fueron exageradas: "Me arrepiento mucho". Explica que hubo un punto de inflexión que fue el espejo que no se entendió con Lydia: "Creo que a partir de ahí me llené de rabia e igual fue mi salida".

Sandra Barneda pregunta a Lydia cómo le fue al ver estas imágenes. "Fatal, no quiero volver a ver una tablet en mi vida, si que es verdad que él se culpabiliza mucho por lo que ha hecho y yo he hecho lo mismo, no íbamos en el mismo tiempo, pero los dos nos hemos hecho ese daño", dice ella.

El mensaje de Miriam, la tentadora