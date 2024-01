Inédito | Álvaro, destrozado tras el abandono de Andrea en la 'ceremonia de collares': "Me da rabia su actitud"

Al escuchar esas palabras y al ver una sonrisa dibujada en el rostro de su novio, Andrea no dudó en abandonar la ceremonia, dejando completamente desconcertado a Álvaro, que no dudaba en desahogarse con sus compañeros al volver a Villa Playa.

“La verdad es que no estoy bien, me siento fatal por todo lo que ha pasado hoy”, explicaba, muy afectado, tras ver el enfado que se había cogido su novia. “Yo no he hecho nada, me da rabia su actitud”, añadía, sin dejar de pensar en el tenso momento.