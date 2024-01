Inédito | David y Valeria critican la actitud de Niko en 'La isla de las tentaciones': "Quieren quedar como la pareja perfecta"

Valeria y David no entienden que Niko no "dé pie" a las solteras ni participe de juegos

"¿Crees que su novia no está jugando a nada?", preguntaba Valeria y David respondía que es "una bien queda"

"Tú no... depende del día, hay días que pienso que no vas a caer y otros que creo que se te puede ir un poco la pincita", decía Valeria a David

David y Valeria han tenido un ratito a solas en el que han aprovechado para elucubrar sobre quiénes creen que van a caer en la tentación. En algo están de acuerdo ambos y es que creen que Niko no caerá porque se ha propuesto no participar de nada que pueda ser un poco sensible, como un simple juego...

¿Quiénes creen que van a caer en la tentación?

Valeria se tumbaba en una de las camas del jardín cerca de David, que estaba sentado y parecía estar dándole vueltas a algo. Le veía "cohibido", pero él lo negaba y le preguntaba si cree que va a caer en la tentación.

"Tú no... depende del día, hay días que pienso que no vas a caer y otros que creo que se te puede ir un poco la pincita", confesaba ella. Sí creía que podrían caer Álvaro y Borja pero tiene claro quién no: Niko.

"Tío, Niko no da pie", le respondía David y ella se preguntaba el porqué de su actitud: "No lo entiendo, no va a jugar a nada". Y es que, según David, ha asegurado que no va a participar de ningún juego.

"¿Crees que su novia no está jugando a nada?", le preguntaba Valeria y David decía de ella que es "una bienqueda".