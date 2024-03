Las parejas ya se han reencontrado y han decidido cómo quieren irse de 'La isla de las tentaciones 7'

Rupturas, lágrimas, reproches y finales felices: no te pierdas todo lo que ha pasado en las hogueras finales

Esta fue la decisión que Ruth y Niko tomaron en su hoguera de confrontación en medio de la experiencia

Llegaba el momento de que las parejas de 'La isla de las tentaciones 7' volvieran a verse las caras en las hogueras finales después de enfretarse a la prueba de amor ante la tentación más dura de sus vidas.

David y María deciden irse juntos y seguir con su vida fuera

María Aguilar y David Vaquero eran los primeros en volver a verse frente a la hoguera y Sandra Barneda. Ella llegaba muy enfadada con David después de todo lo que había visto en 'Villa playa' y sus acercamientos con Zayra, tanto que ni le saludaba, lo que no se esperaba es que la soltera iba a irrumpir en su reencuentro, con la 'tablet', asegurando que "había habido tocamientos entre ellos".

"Ha habido varias cositas, yo me he tocado, le he tocado", aseguraba Zayra y esto hacía que María se enfadase, aún más después de ver las imágenes de la 'tablet' que portaba Zayra y de que David reconociese que la soltera se había "tocado" en la habitación ante sus hijos: "Yo no hice nada, ella pasó al baño y si es verdad que hizo eso y yo ni la miraba, yo le estaba diciendo todo el rato que se fuese".

Pese a lo poco que esto gustaba a María, después de desahogarse y que David le reprochase también sus actitudes con Álvaro Boix en su villa: "Has hecho lo mismo que yo y tú lo has hecho con tu ex". Ambos preferían dejar todo lo ocurrido atrás y decidían irse juntos para continuar con su vida fuera: "Tenemos muchas cosas que hablar, pero yo quiero mi vida contigo y lo tengo más claro que nunca".

Mariona decide irse sola y Adrián se queda completamente roto

Muchas cosas tenían que explicarse Mariona y Adrián al volverse a ver en la hoguera, después de ella haberse besado en varias ocasiones con Julen y que él llegase a tener relaciones sexuales con Mónica. "¿Qué hemos hecho, amor?, preguntaba Adrián al encontrarse con ella, pero Mariona apuntaba algo: "Qué has hecho tú".

Adri no entendía que se hubiera dejado "fluir tanto" con Julen y aseguraba que si no hubiera visto sus imágenes con el soltero no hubiera pasado nada con Mónica en 'Villa playa'. Tras ver imágenes juntos y darse todas las explicaciones sobre lo sucedido, llegaba el momento de decidir cómo se iban a ir de 'La isla de las tentaciones'.

Adri tenía claro que, pese a todo, quería marcharse con ella: "Me queda mucho amor que darte, te amo con locura y a rabiar, dame este voto de confianza". Pero Mariona aseguraba que no le reconocía y tomaba la decisión de irse sola: "Este no es mi Adri, el primer día ya no estabas pensando en mí, es que no te reconozco". Y él, al ver marcharse a la que era su pareja hasta ese momento, se quedaba completamente roto: "Esto me ha superado por todos los lados".

Borja y Ana deciden irse juntos y con muchos planes de futuro

Aunque Ana y Borja se saludaban dándose un beso como si el tiempo no hubiera pasado, ambos tenían muchas cosas que reprocharse y explicarse. Borja se mostraba muy dolido con las palabras que ha tenido que escuchar de su pareja durante su paso por la isla: "Has dicho que soy un falso, inmaduro, guarro... no tienes ni idea de cómo ha sido la experiencia para mí". Mientras, ella le afirmaba que no le ha gustado nada lo que ha tenido que ver en 'Villa playa': "Debería darte vergüenza de lo que he visto".

Respecto a su conexión con Napoli, Borja pedía explicaciones a su pareja. "He tenido conexión con él, pero en ningún momento me he planteado darle un beso ni ir a más porque he tenido en la cabeza a mi novio", explicaba ella y él le decía lo que pensaba tras lo sucedido con el italiano: "No sé lo que ha visto en él, no entiendo cómo ha podido tener conexión, no sé si estás en una burbuja y se te ha ido la cabeza".

Después de dejarse claro lo que no les había gustado al uno del otro, Borja se sinceraba como nunca con Ana sobre sus sentimientos por ella y se rompía por completo: "Sabía que te quería, pero me he dado cuenta de que mucho más de lo que pensaba". "No me imagino mi vida sin ti", aseguraba Ana y ambos protagonizaban un emotivo momento que hacía incluso emocionarse a Sandra Barneda, que terminaba con ambos teniendo claro que quieren seguir viviendo su vida fuera juntos: "Me voy con el amor de mi vida. Quiero que tengamos un hijo y que nos casemos".

Marieta quiere irse con Álex, pero él decide empezar algo con Gabriela

Marieta se negaba a saludar a Álex cuando volvían a encontrarse después de todo lo que han visto el uno del otro. El enfado y la decepción no podía disimularse entre ellos y se daban todas las explicaciones sobre lo que habían sentido por sus solteros.

Tras muchos reproches e imágenes que ver juntos, ella terminaba llorando desconsolada al confesar que "no sabe dar cariño" y se ha esforzado todos los días por hacerlo durante su relación: "Lo siento por no habértelo dado". Pese al dolor, parecía que el tiempo no había pasado entre ellos en la hoguera. Ella reconocía que no había hecho las cosas bien: "Perdóname si te he hecho daño, por favor. Me he dado cuenta de que si tenía muchas carencias, pero lo único que sé es que te quiero".Álex mostraba sus dudas: "No sé si puedo perdonarte y creo que tú tampoco". Y también reconocía sus errores: "Siento haber hecho lo que he hecho, me he sentido mal todo el rato".

Aunque él no escondía que la sigue queriendo, mostraba muchas dudas de que entre ellos las cosas ya no podían funcionar fuera y esto hacía que terminase tomando la decisión de terminar en República Dominicana su relación, pese a que ella aseguraba que quería irse de la mano con él.