Terelu Campos y las crisis de pareja: "Cuando el amor ha desaparecido, he preferido cerrar y dar carpetazo"

Para la colaboradora de 'Viva la vida', la fidelidad es uno de los valores por los que siempre se ha regido. "Yo siempre siempre he sido una persona muy fiel. No digo que eso sea bueno, digo que yo he sido así. Cuando el amor ha desaparecido he preferido cerrar, poner carpetazo y que la vida continúe". Explica Terelu, además, que piensa que "ser infiel es agotador, un trabajazo del que no quiere participar".