"Lo que está pasando con Sandra es porque le tengo mucho cariño, me gusta y eso no lo puedo negar. Pero mi corazón sigue todavía queriendo a Melyssa . Así que no sé... no sé que hacer", confesaba.

Pero no fue la única revelación que hizo. Al preguntarle la presentadora por cómo habría reaccionado él si Melyssa hubiera hecho todo lo que ha hecho él en la villa, Tom hacía público un gran secreto sobre su relación: " Lo voy a explicar. Me siento mal porque he vivido un momento muy difícil. Estábamos cada dos, tres días discutiendo. No estábamos juntos realmente. Lo habíamos dejado. Me ha puesto los cuernos con un chico".