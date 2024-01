Marta Sánchez, Pablo Carbonell y Sole Giménez se convierten en los ganadores de la noche: "Ya era hora"

Primero se enfrentaban Maverick, Aníbal y Marta Sánchez en la década de los 70. Marevick hacía una gran versión de 'Superstition' de Stevie Wonder. Con 'Un beso y una flor' de Nino Bravo Aníbal sorprendía con su actuación. Y Marta Sánchez revolucionaba el plató al cantar 'Highway to hell' de ACDC. En este primer duelo vencía Marta Sánchez al conseguir 81 puntos , mientras que Marevick sumaba 33 puntos y Aníbal 21 puntos.

Y por último, era el momento de Pablo Carbonell, Marta Sango y Melody en la década de los 2000. 'Umbrella' de Rihanna era la canción que interpretaba Melody con una increíble puesta en escena. Pablo Carbonell no dejaba indiferente a nadie con su sorprendente actuación con 'La lista de la compra' de La cabra mecácina y Marta Sango cerraba la noche de actuaciones con una gran versión de 'Can’t Get You Out of My Head' de Kylie Minogue. Duelo en el que Marta Sango se hacía con la victoria con un total de 57 puntos, mientras Melody conseguía 53 puntos y Pablo Carbonell 25 puntos.