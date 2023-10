El debate entre Manuel Gazapo y Eduardo Inda sobre la guerra en Israel: "Es importante no mostrar equidistancia en este conflicto"

Al escuchar al periodista, Manuel Gazapo se dirige directamente hacia él: "Sólo un apunte a lo de antes, dices que es muy importante no mostrar equidistancia en un conflicto, estoy absolutamente de acuerdo, ahí se han equivocado mucha parte de nuestros representantes políticos". Sin embargo, el analista internacional sentencia: "También te digo, cuando hacía referencia al tema de los bebés, igual que tú solicitas esa clara condena, igual que yo también, no metamos entre medias titulares e informaciones que no están verificadas".