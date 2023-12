La cena de Navidad del rey emérito y el "fiestón" que ya está preparando por su 86 cumpleaños: "Irán muchas personalidades"

La especialista empieza analizando la llamativa despedida de Don Juan Carlos y la infanta ante las cámaras: "Me parece un gesto íntimo, a mí me llamó la atención porque parecía como un gesto deportivo de la NBA, saludándose...". Sin embargo, Elsa González aclara que " es verdad que Don Juan Carlos realizaba este gesto con su madre ".

"Sobre todo, después de la Navidad, el emérito va a celebrar su 86 cumpleaños y está preparando un encuentro masivo, va a invitar a muchas personalidades. No se descarta que incluso acuda algún expresidente del gobierno, algún premio novel y demás". Ana Terradillos, al escuchar a la periodista, sentencia: "No es un encuentro masivo, es un fiestón y hace muy bien porque no todo el mundo tiene 86 años".