La portavoz de 'Las Kellys' responde al desafortunado comentario de Ibarrola sobre las limpiadoras : “Es clasista”

La entrevista comienza con Ana Terradillos preguntando sobre las declaraciones de Ibarrola: “Yo vi que una señora que gana un sueldazo , que andará entre 5000 o 6000 euros, pues dudo que no se venda para tener que ganar 600 euros al mes”, explica la portavoz.

Además, sobre la rectificación de Ibarrola: “No me vale esa rectificación. Como mujeres que somos en lugar de criticarnos nos tenemos que apoyar, el comentario es clasista”. Nosotras llevamos nueve años, hemos ido siete veces a Europa y nos hemos reunido con Ministros y con Rajoy. Escuchar nos escuchan, pero hacer no hacen nada, los contratos cada vez son mas pequeños, encima en esas dos tres o cinco horas se nos pide un ranking de habitaciones, si nuestro contrato es por horas pedirnos un ranking es ilegal. 'Las Kellys' estamos muy cansadas de que todos los políticos nos escuchen, queremos que hagan algo por nosotras”, ha sentenciado.