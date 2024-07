El pronóstico de Clemente, exseleccionador de España, para el próximo partido de la Eurocopa: "Tengo esperanzas"

“Yo dije que no siempre me gusta cuando juega la selección porque hay un tipo de fútbol que me gusta y otros no. El seleccionador tiene que hacer lo que le gusta, a mí en la mayoría de los partidos creo que han estado fantásticos", comenta el exseleccionador.

Por último, el exjugador comenta que "la celebración del córner me lo ha copiado para homenajearme, viene de que mi madre cuando yo jugaba le hacia una dedicación especial y Mikel ha cogido esa tradición. No me quedan cosas que haya hecho yo que no la haya hecho él, estoy orgulloso y tiene mucho recorrido, me ha superado con creces. La selección española e su equipo unido y cualquiera de los que salga van a salir a la muerte, es lo más importante, que todos estén dispuestos salgan 10, 15 o 20 minutos al campo".