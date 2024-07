El discurso de Ana Terradillos defendiendo a Álvaro Morata: "¡Que les zurzan a todos!"

Alice Campello, esposa del jugador del Atlético de Madrid, estallaba y reaccionaba a una de las portadas que han salido durante el torneo europeo que titulaba: "Morata, un capitán que avergüenza a España y no solo por su pobre nivel en la Eurocopa". La empresaria italiana ha criticado en sus redes sociales esta dura crítica a Morata: "Odio hacer polémica pero no me parece ni medio normal". "¿Esto es normal? Escribir un titular así cuando España está a un día de jugar una semifinal. Me alucina que en vez de animar a un jugador de vuestra selección os dedicáis a intentar a hundirlo", continuó escribiendo antes de sentenciar con un "hay que ser mejor persona y no normalizar este tipo de cosas".