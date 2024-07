López Miras, tras las declaraciones de Feijóo: "No se puede vincular inmigración irregular con inseguridad, no es justo"

Fernando López Miras, presidente de la Región de Murcia, se pronuncia sobre la Ley de Extranjería y el 'no pacto' del Gobierno con el PP

"Si mañana el Gobierno manda a Murcia a 1.000 menores, ¿nos va a dotar de fondos suficientes? Tienen que vivir en unas condiciones dignas", sentencia López

"No es muy solidario que haya territorios que son cinco veces mayor que Murcia y no acojan cinco veces más que la Región de Murcia", señala

Fernando López Miras, presidente de la Región de Murcia, comparece durante el directo de 'La mirada crítica' para pronunciarse sobre el posicionamiento del Gobierno de España con la Ley de Extranjería y cómo están sufriendo algunas comunidades de nuestro país.

El presidente murciano explica sobre la postura del PP que "no hay ninguna justificación, el gobierno ni el PSOE han hecho ningún intento de querer pactar ni querer recibir el apoyo del PP en esta ley". Tras esto, López Miras añade: "Sánchez no quiere pactar esta ley con el PP, ésa es la realidad".

"Primero, cuando alguien quiere pactar algo llama para negociar, pues no lo ha hecho con el PP. Segundo, lo que se quiere reformar es el artículo 35 basado en el reparto y acogida que tienen que hacer las comunidades autónomas con los menores no acompañados. Pues lo mínimo es hablar con las comunidades y no quiere sentarse con las comunidades...".

" Sánchez y el gobierno no pueden sentarse con algunas comunidades, con la Región de Murcia no puede hacerle demagogia respecto a solidaridad, el territorio de Murcia es de las comunidades más solidarias en acogida de niños extranjeros no acompañados", sentencia con el gesto serio. Sin embargo, López Miras alerta sobre las condiciones en las que trabajan: "Nosotros lo que queremos es hablar de gestión, de cómo garantizar el cuidado y protección de esos niños. Queremos hablar de esa solidaridad, la ley nos obliga a darles un techo a esos niños, educación hasta los 18 años y procurarles una sanidad adecuada. Y de esto queremos hablar".

"¿Y si mañana el gobierno decide enviar 1.000 menores no acompañados a la Región de Murcia? La responsabilidad es de la comunidad autónoma, pero... ¿van a votar de presupuestos y fondos suficientes? Si nos van a obligar a acoger a esos niños, que me parece bien, pero tiene que ser en unas condiciones de dignidad. No los vamos a tener apiñados y sin los cuidados que necesitan".