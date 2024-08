Dolors Montserrat, portavoz del PP en el Parlamento Europeo: "La mejor moción de censura es que Sánchez haga una tercera carta y convoque elecciones"

Sobre si los acuerdos con Cataluña van a suponer una merma de los servicios públicos para los españoles , Dolors Montserrat lo tiene claro: "Sin duda. Todos los españoles vamos a pagar de nuestro bolsillo todo esto y no vamos a mejorar la calidad de vida d e los españoles. Vamos a tener una merma en la sanidad, en la educación... y todos los españoles vamos a pagar el Procés en el que nos han metido Illa y Sánchez", ha sentenciado.

Además, ha respondido a si su partido se plantea una moción de censura : "Los españoles tenemos que votar y tenemos que votar la verdad porque ni el 23 de julio votamos lo que después hizo Sánchez y ahora Illa ha hecho los mismo. Los socialistas siempre engañan a sus votantes y a todos los españoles, ya que no cumplen lo que dicen en su campaña electoral y hacen lo contrario. La mejor moción de censura es que Sánchez haga una tercera carta y convoque elecciones".

La portavoz del PP en el Parlamento Europeo ha criticado la actitud de los líderes socialistas que critican a Sánchez pero "no hacen nada": "Yo personalmente no me los creo. Lo que tienen que hacer es pasar a la acción porque lo que están siendo es ser cómplices. Tienen la gran oportunidad de defender España, la Constitución y la libertad de todos los españoles. Cuando el PSOE se presentó al inicio de la democracia era para luchar por la desigualdad y justamente lo que han hecho ha sido devolvernos esa desigualdad con la infame ley de amnistía, a través de los indultos y ahora con esa independencia fiscal".