La indirecta de Alejandra Rubio a Paola Olmedo: "Hace tiempo su opinión sobre mí no era esta"

"Yo la agradezco sus palabras, no me lo esperaba, lo acabo de ver", decía Alejandra Rubio en el plató de 'Vamos a ver'. Sin embargo, aclaraba que ni sus hijos se conocen ni el motivo por el que no la vimos en la exclusiva de su boda fuera ese: "Yo no salí en la portada de su boda porque yo no quise, no por nada, ya sabéis cómo soy. Me parecía que tampoco pintaba mucho y no quise salir".