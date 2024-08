Alarma ante la crisis migratoria en España: "Va a ser una hecatombe. Esto no ha empezado"

'La mirada crítica' ha hablado este jueves con Ángel Expósito , director de 'La Linterna de Cope', que se ha mostrado muy preocupado por este tema: "Es un problema bíblico y esto no ha hecho más que empezar. Este problema del reparto es la puntita de un problema de una magnitud impresionante" , ha comenzado.

" Asistimos al gran drama humano de este siglo en Europa y en España por nuestra situación geográfica, en Estados Unidos y Centro América y la bomba en África va a ser y está siendo la inmigración... y esto no ha empezado . Si con un reparto de 800 chicos, mucho de ellos niños, estamos montando la que estamos montando... preparémonos para la que se avecina. Es de una miopía, una ceguera y un suicidio absoluto. Desde el pista de vista humano, político, diplomático y económico esto va a ser una hecatombe ", ha continuado analizando Expósito.

Sobre qué espera del viaje de Pedro Sánchez a Senegal, Mauritania y Gambia, el periodista ha detallado: "Alfredo Pérez Rubalcaba, cuando la crisis de los cayucos, me dijo una frase tremenda "en su país comen basura, pero es que nuestra basura es mejor. Este viaje supondrá un reparto, una promesa, una foto y poco más, pero el problema de fondo no se va a abordar. Esto no es un problema del presidente de Canarias o de España, es de la Unión Europea y españa debería estar montando un pollo para intentar enfocar todo esto", ha sentenciado.