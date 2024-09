Juanma Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía: "El gobierno de Sánchez no puede aguantar más de un año. En el 2025 habrá elecciones"

Isabel Díaz Ayuso: "Moncloa no me ha llamado para hablar con Sánchez. No sé si iría, depende"

Juanma Moreno Bonilla se ruñirá este viernes con Pedro Sánchez

Juanma Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía, ha estado en directo en 'La mirada crítica'

Horas antes de reunirse con Pedro Sánchez en la ronda de reuniones bilaterales con presidentes autonómicos que anunció en el acto de apertura del curso político, Juanma Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía, ha estado en directo en 'La mirada crítica' para hablarnos de la actualidad política de nuestro país

Sin haber recibido el orden del día, Juanma Moreno Bonilla acude a Moncloa con las cosas claras: "Voy a proponer dos cosas fundamentales. La primera, algo que nosotros no podemos hacer que es el cupo catalán porque hay alguien que pierde claramente en esta situación que es Andalucía y porque rompe la igualdad entre los Españoles. Quiero cambiar de opinión porque es anticonstitucional y malo para todos", ha sentenciado.

Sobre el motivo por el que Sánchez no convoca la ansiada conferencia de presidentes, Moreno Bonilla lo tiene claro: "No la celebra porque la teme. Sabe que está en minoría y no quiere enfrentarse a las críticas Va a tener que llegar el Supremo a decirle que la tiene que convocar y eso es muy triste. Intenta malmeter y hacer una política clara.

El presidente de la Junta de Andalucía se ha mostrado muy crítico con el 'cupo catalán': "No va a dar café para todos. Este problema no es por convención de Sánchez y han negado el cupo catalán hasta hace meses, pero para que el señor Illa sea presidente ha tomado una decisión que va en contra de la Constitución. Nos va a poner un caramelo uno a uno y va a intentar convencernos. Yo quiero ver lo que les ofrece a los demás y que ponga las manos boca arriba. Cuando hablamos de algo que es de todos como la financiación de la Comunidades Autónomas, tenemos que saberlo todos"·.

Sobre la la decisión de Díaz Ayuso de no acudir a Moncloa sin el orden del día, Juanma Moreno Bonilla ha dicho: "La respeto porque además la señora Ayuso ha sido objeto de muchos ataque por parte de Sánchez. Yo soy de los que pienso que hay que mantener las formas constitucionales siempre y si me convoca el presiente del gobierno, tengo que ir. Tengo el convencimiento de que de estas reunión no va a salir absolutamente nada. No tengo esperanzas de que salga nada bueno, creo que va a ser una foto y una forma de intentar blanquear algo que no se está haciendo bien".

Sobre las declaraciones de Pons acusando al Gobierno de estar "implicado en el golpe de Estado" en Venezuela, ha dicho: "Lo que está claro es que hacen falta explicaciones por parte del Gobierno de España. Lo que hay en Venezuela es una dictadura y hemos visto un fracaso de la democracia donde el ganador legítimo de estas elecciones ha tenido que irse. Lo que no entendemos es qué pintan España y Zapatero o qué hace aquí una persona que no puede pisar nuestro país. Hay mucha connivencia por algo que no logramos entender con una dictadura y lo que echo en falta por parte de la izquierda es una contundencia que no existe. Está claro que Zapatero siempre es enlace a favor del régimen Chavista y no en contra".

Moreno Bonilla tiene claro que las las elecciones en nuestro país no tardarán en llegar: "Con Sánchez es todo imprevisible y ya nos ha demostrado que es capaz de llegar al extremo. No tiene un límite mental, pero lo que está claro es que lo tiene muy difícil porque el gobierno está agotado y no tiene capacidad de hacer nada en minoría y sim presupuestos. Creo que no puede aguantar más de un año y en el 2025 vamos a estar en un proyecto electoral".

Lo que no ve es una moción de censura del PP junto a Junts: "Esa decisión le correspondería a la dirección general de mi partido, pero a día de hoy me parece ciencia a ficción que Junts y PP puedan unirse en una moción contra Sánchez", ha dejado claro.

"Cada semana que Sánchez duerme en Moncloa a España le cuesta muy caro. No tenemos un proyecto político, hay un proyecto unipersonal que está arrastrando a un partido con una gran historia con su único objetivo de seguir en el poder", ha criticado.