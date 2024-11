Cuca Gamarra, secretaria general del PP: "El régimen sanchista expulsa al que no participa en el ataque y en la corrupción"

Poco antes de que Juan Lobato compadeciese en directo, Gamarra ha dicho: "Lo que está claro es que estamos viendo cómo se le presiona desde el PSOE para que dimita y al final estamos ante la purga del único que sabemos que no ha colaborado con la corrupción y que no ha participado en la persecución que se diseñado desde Moncloa frente al adversario político. En el régimen sanchista aquel que no participa en el ataque y en la corrupción, es expulsado y se le presiona para que se marche. Estamos a las puertas de un Congreso Federal que lo que se va a producir es la purga de toda voz crítica", ha dicho.