Durante el cocinado, Alba Carrillo ha aprovechado para dejarle un “mensajito” a María Patiño. La modelo parece molesta con la presentadora porque dijo algunas cosas “feísimas” de ella y se mostraba sorprendida con su 101 en el test de inteligencia: “Es más lista que la media, me ha sorprendido, la verdad”.

María Patiño está muy triste porque su resultado en el test es el más bajo de ‘Sálvame’, aunque superior a la media y Alba Carrillo utilizaba este dato para devolverle el ataque. Y es que el “buen rollo” no existe entre ellas porque la periodista criticó a Alba: “Hasta que no me pida perdón, la que tiene que mirar por encima del hombro soy yo, bueno ya la miro por encima del hombro ¡Vaya!”