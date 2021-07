Isa P y Asraf, concursantes confirmados de 'La ultima cena'

"Mi nivel de cocina es básico. Normalmente en casa cocino yo porque me gusta mucho hacer los guisos. Hago patatas con carne, lentejas, soy typical spanish. Me gusta la cocina a fuego lento, cuando se hacen así tienen más sabor. Si tuviera un libro de recetas me gustaría que tuviera un nombre internacional. Cuando yo iba a Cantora y no sabía cocinar mi madre me daba tuppers de cosas que me gustaban y era la más feliz del mundo. Yo llamaría a mi madre para que me diera algunos trucos pero tal y cómo están las cosas, no creo que me coja el teléfono", cuenta la hija de la tonadillera.