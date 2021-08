Lucía Dominguín “cocina de diez” y Cristina Cifuentes no cocina nunca pero, juntas, han hecho un buen equipo en ‘La última cena’. Sin embargo, no han podido evitar el “engrudo” de la pasta fresca y el “nefasto” postre que incluía guindilla.

Cristina y Lucía se han puesto a los mandos de la cocina pero han perdido los nervios en determinados momentos… la máquina de pasta que no funcionaba, el tiempo que apremiaba y los chefs que les regañaban.

Así, el primer plato no ha sido precisamente un éxito: que si la pasta estaba fría, la masa mal hecha, con demasiada pimienta y con un excesivo sabor a ahumado… Eso sí, entre los comensales ha habido división de opiniones: unos lo creían incomestible y otros casi delicioso. “Es de lo mejorcito que me he comido desde que estoy aquí”, decía Paz Padilla.