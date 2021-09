Lydia Lozano tenía una importante misión en la preparación de la cena: hinchar globos (que luego tendrían que pringar con chocolate y meterlos en la nevera). Mientras lo hacía, la cocinera de esta noche se estaba partiendo de risa porque no tenía mucha habilidad: “¡Cómo se nota que no tengo niños!”

En lo que sí que tiene experiencia la colaboradora de ‘Sálvame’ es en montar fiestas, aunque al parecer no tienen este tipo de decoración: “En mis fiestas no he puesto un globo en mi vida”. Al final logró inflarlos todos, aunque alguno le quedó bastante “blanducho”.